Адвокаты Корбана обратились с просьбой отвода следователю ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, отвод следователю объявила адвокат Оксана Томчук. Следователь ГПУ Скуба сейчас отсутствует на судебном заседании.

Адвокат отметила, что следователь пристрастен в деле. Она сослалась на ст. 77, п.3 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно отвода следователя.

"Я конкретно заявляю ходатайство об отводе... Я прошу суд рассмотреть это ходатайство", - сказала Томчук.

Вместе с тем, адвокат Андрей Богдан отметил, что следователь должен был доставить Корбана в ближайший орган досудебного расследования в городе Днепропетровске, а не применять авиацию, чтобы доставить подзащитного в Киев.

Адвокат считает, что следователь Скуба прямо нарушает Уголовный процессуальный кодекс. По утверждению Богдана, следователь не уведомил родственников и знакомых Корбана о его задержании. Адвокат подчеркнул, что во время задержания действия следствия можно классифицировать как похищение.

Сторона защиты подготовила документы о заявленном отводе.

Сторона обвинения заявляет, что против рассмотрения в суде отвода следователя. Один из прокуроров заявил, что адвокаты оказывают давление такими действиями с целью увести Корбана от ответственности. Прокуроры отмечают, что нельзя заявлять отвод следователю, если он не присутствует на данном судебном заседании.

В связи с изложенными аргументами сторон, следственный судья Лариса Цокол заявила, что удаляется в совещательную комнату.