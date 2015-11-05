Корбана доставили в суд, который охраняет сотня бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан находится в зале судебных заседаний в месте содержания задержанных за стеклом.

В зале суда присутствуют около 30 спецназовцев МВД.

Адвокаты, которые отсутствовали на вчерашнем вечернем заседании, пришли на судебное заседание.

Как отмечает ТСН, на территории Печерского суда находится около 100 бойцов МВД и Национальной гвардии Украины.

Кроме того, ожидается прибытие Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, которая будет наблюдать за процессом и возможными нарушениями. Она уже заявила, что будет обращаться к Высшей квалификационной комиссии судей в случае нарушения судьями прав подсудимого.

Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления судьи суда).

В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

4 ноября Печерский районный суд Киева решил избирать меру пресечения лидеру «УКРОПа» 5 ноября в 9.00.