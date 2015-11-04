Дело Корбана: Опубликовано видео драки в зале суда
16:53, 04 ноября 2015Политика
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Журналисты опубликовали видео потасовки в зале заседаний Печерского райсуда, возникшей после постановления о переносе на 5 ноября рассмотрения жалобы адвокатов Корбана на его незаконное задержание.
Это решение возмутило присутствующих в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда те смогли с помощью правоохранителей.
Как сообщил нардеп Андрей Лозовой, он получил травму левой ноги в результате действий сотрудников спецподразделений, спровоцировавших драку на суде над Геннадием Корбаном.
Также был избит народный депутат Владимир Парасюк.
Также, по его словам, прокурор Галинченко ударил по голове (на месте титановой пластины) учасника АТО Евгения Терехова.
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