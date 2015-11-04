Утром журналисты заметили замгенпрокурора Столярчука во время таинственного визита в Печерский суд. Что он там делал - вскоре в ТСН

Этот визит может иметь весьма скандальные последствия, ведь не исключено, что именно Печерский суд может рассмотреть сегодня дело Геннадия Корбана. Во время визита Столярчука, председатель суда уже находился на работе. Заместитель генерального прокурора находился в суде 45 минут, а затем спешно покинул его.

Журналисты ТСН в настоящее время устанавливают цель пребывания чиновника такого ранга в районном суде, где может быть рассмотрено скандальное дело Геннадия Корбана, а также может ли такое общение повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей работниками Фемиды.

Как прокомментировала генеральная прокуратура цели визита Юрия Столярчука в суд, а также что ответил он сам - ТСН обнародует уже в дневных выпусках новостей.