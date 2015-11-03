Адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании – "УКРОП"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-центра партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

"Адвокаты подали жалобу о незаконном задержании Корбана, ее будут рассматривать в Печерском суде. Следственных действий с Геннадием Олеговичем сегодня не планируют проводить", - написала она.

Кравчук также добавила, что адвокат Корбана Оксана Томчук несколько часов общалась с подзащитным и недавно вышла из изолятора временного содержания СБУ.

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Ссылаясь на слова адвоката, Кравчук сообщила, что состояние здоровья Корбана стабилизировалось.

Кроме того, она добавила, что никаких официальных новых подозрений Корбану не вручали.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты стали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

Сегодня в Генпрокуратуре проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана сегодня задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи суда).