По факту посягательства на жизнь Шокина открыли дело

По фактупосягательства на жизнь генерального прокурора Украины Виктора Шокина открыто уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом заявил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По словам Матиоса, уголовное правонарушение классифицируется по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля) и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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Следствие проводит Служба безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляет прокуратура. Ведутся неотложные следственные действия.

Матиос связал покушение на жизнь Шокина при исполнении им своих служебных обязанностей с той деятельностью, которую сейчас проводят правоохранительные органы.

Он сообщил, что все подразделения Генпрокуратуры работают в штатном режиме.