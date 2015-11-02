Шокин заявляет, что в Днепропетровске задержали не всех, кого планировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

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«Задержаны не все лица, которые планировались. К сожалению, некоторые смогли убежать. Каким образом это произошло, мы сейчас выясняем, но они далеко не убегут. Они будут найдены и наказаны», - заявил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОПа» Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.