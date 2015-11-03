ЦИК опубликовал итоги первого тура во Львове

Так, за действующего мэра и лидера "Самопомочи" Андрея Садового проголосовало 141255, или 49,16% избирателей, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 35200, или 12,25%.

В свою очередь кандидат "Громадянской позиции" Владимир Гирняк получил результат 11,04% (31710 голосов), лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов - 10,72% (30797 голосов), а кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Оксана Юринец - 4,41% (12669 голосов).

Другие кандидаты набрали менее 4%. Всего в выборах мэра Львова приняло участие 11 кандидатов.

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В то же время при учете лишь действительных голосов Садовой имеет результат 50,68%.

Однако, согласно формулировке действующего закона о местных выборах, избранным считается кандидат, за которого подано "более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", а в случае отсутствия избранного мэром кандидата назначается повторное голосование (второй тур).

Согласно данным на сайте ЦИКа, второй тур выборов мэра во Львове назначен.