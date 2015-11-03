Рада вводит штрафы для работодателей за увольнение призванных на военную службу

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение установленных законом гарантий работникам, призванным на военную службу» (регистрационный номер 2035а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины. Ими предусмотрено, что несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» - в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Также внесены изменения в статью 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми усиливается ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства Украины. Ими предусмотрено, что нарушение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации»–влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан - субъектов предпринимательской деятельности от пятидесяти до ста не облагаемых аналогом минимумов доходов граждан.

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В пояснительной записке отмечается, что происходят массовые нарушения закона, который направлен на повышение защиты трудовых прав работников, которым в соответствии с законами Украины установлены гарантии и льготы в случае, когда они привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Анализ обращений работников свидетельствует о массовых нарушениях их прав, в частности, работников увольняют с работы, своевременно не выплачивают заработную плату», - сказано в ней.