Порошенко внес изменения в свой указ о демобилизации

Соответствующий указ главы государства от 31 июля опубликован на президентском сайте.

"Внести в указ президента Украины от 12 июня 2015 № 328 "Об увольнении с военной службы военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, на период в соответствии с указом президента Украины от 21 июля 2014 № 607 ''О частичной мобилизации" следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами "кроме выразивших желание продолжать военную службу";

2) статью 3 после слов "в определенные сроки" дополнить словами "кроме выразивших желание продолжать военную службу", - говорится в документе.

Читайте такжеДемобилизация военных состоится в установленные указом сроки, оснований сомневаться нет - Порошенко

Как сообщал УНИАН, в указе № 328 от 12 июня говорится: "1. Провести в июле - сентябре 2015 года увольнение с военной службы военнослужащих, призванных на военную службу по призыву по мобилизации, на период в соответствии с указом президента Украины от 21 июля 2014 года № 607 "О частичной мобилизации".

Кабинету министров Украины обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий других мероприятий, связанных с увольнением с военной службы военнослужащих, призванных на военную службу по призыву по мобилизации, на период в соответствии с указом президента Украины от 21 июля 2014 года № 607 "О частичной мобилизации", в том числе с их перевозкой к месту жительства (пребывания)".