Захарченко обещает не расстреливать беженцев при возвращении, но им "придется искупить вину"

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко убежден, что беженцам, которые критиковали "власть республики", придется "искупить вину" после возвращения на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью одному из сепаратистских СМИ.

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"Тем, кто сбежал и из Киева, Львова или Тернополя поливал нас грязью, здесь, мягко говоря, не рады. Конечно, расстреливать тех, кто вернется, не будем, но доказать свою полезность и искупить вину им придется. Кого-то, чьи действия вели к прямому разжиганию ненависти и прямо или косвенно вредили "республике", возможно, будем судить", - сказал Захарченко.

Кроме того, главарь "ДНР" раскритиковал и тех людей, которые остались на Донбассе, но не взяли в руки оружие. Он убежден, что этим людям также придется "доказать свою пользу".

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Напомним, что ранее Захарченко предложил отменить результаты украинских выборов 2014 года. Речь идет о выборах президента Украины весной и выборы в Верховную Раду осенью в обмен на отмену выборов боевиков в прошлом году.