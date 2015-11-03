Сотрудники СБУ не пускают адвокатов к Корбану в больнице

Как передает корреспондент УНИАН, Корбана доставили в городскую больницу Чернигова №2 по адресу ул. 1-го мая, 168.

Зайдя в помещение больницы, четверо сотрудников СБУ перекрыли правый коридор, и не пускают ни адвокатов, ни журналистов.

Также, они не хотели пускать народных депутатов, но те смогли наконец пройти дальше.

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В свою очередь адвокат Оксана Томчук позвонила в милицию, сказав, что сотрудники СБУ осуществляют уголовное преступление, препятствуя адвокатской деятельности.

Как сообщал УНИАН, лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана госпитализировали, суд в Чернигове перенес рассмотрение дела на вторник на 8:00 утра.