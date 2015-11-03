Хербст считает, что критикуя Генпрокуратуру, Пайетт выражает позицию США

Такое мнение высказал посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст в интервью "Голосу Америки", передает ZN.ua.

"Высказывания Джеффри Пайетта о коррупции в Украине имеют полную поддержку в Вашингтоне. Я это знаю", − отметил дипломат.

По мнению Хербста, президент Украины Петр Порошенко должен прислушаться к рекомендациям американского посла и мнению гражданского общества, и все-таки назначить нового генерального прокурора.

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"Виктор Шокин считается коррупционной фигурой, представляющей ценности прошлого, поэтому президенту Порошенко стоит заменить человека на этой должности. Генпрокуратура должна заниматься преследованием не только противников президента, замешанных в коррупции, но и его союзников", − подчеркнул Хербст.

Дипломат также добавил, что он понимает сложность борьбы с коррупцией в Украине.

"В течении 25 лет коррупционные практики в Украине были нормой. Нынешним лидерам, которые большую часть жизни проработали в этих условиях, непросто решить эту проблему самостоятельно", − отметил экс-посол. Он также добавил, что и США и ЕС намерены и далее поощрять и стимулировать борьбу с коррупцией в Украине.

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Как сообщал УНИАН, посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что некоторые сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) открыто и агрессивно усугубляют процесс проведения реформ в стране.

Он отметил, что "эти вредители регулярно препятствуют расследованиям и уголовному преследованию коррумпированных чиновников в Генеральной прокуратуре. Они запугивают и препятствуют тем, кто честно работает над реформированием самой Генеральной прокуратуры".

Также Пайетт сообщил, что прокуратура должна быть готова наказывать олигархов и высокопоставленных чиновников за коррупционные действия.