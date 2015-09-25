Посол США в Украине: некоторые сотрудники ГПУ "открыто подрывают реформы"

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, выступая на финансовом форуме в Одессе, говорится в сообщении на сайте посольства США. "Есть одна очевидная проблема, которая угрожает всей хорошей работе, проводимой региональными лидерами в Одессе, Харькове, Львове и в других местах для улучшения бизнес-климата и создания новой модели госуправления, которая служила бы народу. Это препятствие - отказ Генпрокуратуры успешно бороться с внутренней коррупцией", - заявил дипломат.

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"Вместо того, чтобы поддерживать реформы в Украине и работать над искоренением коррупции, коррумпированные вредители в Генпрокуратуре ухудшают положение вещей, открыто и агрессивно подрывая реформы", - сказал Джеффри Пайетт.

Он отметил, что "эти вредители регулярно препятствуют расследованиям и уголовному преследованию коррумпированных чиновников в Генеральной прокуратуре. Они запугивают и препятствуют тем, кто честно работает над реформированием самой Генеральной прокуратуры".

При этом американский посол высоко оценил работу новосозданного управления в ГПУ, возглавляемого Давидом Сакварелидзе и Виталием Касько. "Их расследование коррупции в Генпрокуратуре уже завершились важными арестами и стали сигналом, что тех, кто злоупотребляет своим служебным положением прокуроров, будут привлечены к ответственности", - сказал американский дипломат.

Как пример открытого саботирования реформ ГПУ Джеффри Пайетт привел дело бывшего министра экологии Николая Злочевского. "По делу бывшего министра экологии Николая Злочевского британские власти арестовали $23 млн незаконных активов, принадлежавших украинскому народу. К чиновникам в ГПУ Великобритания обратилась с просьбой предоставить документы, подтверждающие основания для ареста. Вместо этого те направили письма адвокатов Злочевского, которые свидетельствовали, что дела против него нет. В результате суд Великобритании снял арест с денежных средств и впоследствии деньги были перемещены на Кипр", - рассказал дипломат.

"Вина должностных лиц ГПУ, которые писали эти письма, должна быть расследована, и те, кто отвечает за развал дела, поставив свои подписи под этими письмами, по крайней мере, должны быть временно отстранены от работы", - подчеркнул Джеффри Пайетт.

Он также отметил, что есть и другие случаи, например, с участием бывшего заместителя генерального прокурора Владимира Шапакина и бывшего прокурора Корнийца, которые наглядно демонстрируют, что очень важно прекратить запугивание и расследование следователей, прокуроров и свидетелей.

"Мы хотим работать с генеральным прокурором Шокиным и видеть, что Генпрокуратура возглавляет борьбу с коррупцией", - подытожил дипломат.