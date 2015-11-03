Ни один черниговский следователь не может быть компетентным в деле Корбана - Олийнык

"Честно говоря, это прямая манипуляция юридическим процессом. Ни один черниговский следователь не может быть компетентным лицом. Следственный судья, который выносит это решение, был просто на крючке, или просто в какой-то другой способ там привлечен к правоохранительной системе", - сказал Олийнык в эфире 5 канала, передает ТСН.ua.

Он убежден, что в дальнейшем любые решения такого следственного судьи будут признаны незаконными, потому что он принимает их с нарушением правил и принципов подсудности, и, в частности, территориальной подсудности.

"Представитель ГПУ говорит, что они что-то документировали, какую-то операцию проводили, но с тех подозрений и обвинений, которые публично представлены господину Корбану, я вижу, что предметом расследования является новейшая история Украины 2014-15 годов. Потому что все события, которые ему инкриминируются, фактически связаны с его деятельностью на должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА", - отметил Олийнык.

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Он добавил, что в дело Корбана нельзя рассматривать без контекста того, что происходило в Украине.

"Именно в 2014 году после изменения в специфический способ власти после событий на Майдане весной 2014-го года вся Украина находилась в специфическом правовом поле и предмет этого расследования не может быть выброшен из контекста того, что происходило вокруг — и гибель людей в центре столицы, и гибель людей на территории Украины от тяжелого оружия без объявления состояния войны", - сказал Святослав Олийнык.