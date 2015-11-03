Корбана госпитализировали, суд перенес рассмотрение дела на вторник на 8:00 утра

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявила судья Ченцова.

"Работники скорой помощи осмотрели подозреваемого. Сделали вывод, что по медицинским показателям, показана госпитализация в учреждение здравоохранения. Поэтому подозреваемый направляется в учреждение здравоохранения, а рассмотрение дела откладывается... до завтра, 3 ноября на 8:00", - заявила судья Ченцова.

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Как сообщал УНИАН ранее, лидеру партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадию Корбану на заседании Новозаводского районного суда Чернигова стало плохо, ему вызвали скорую.

Адвокат Оксана Томчук выразила надежду, что Геннадия Корбана госпитализируют из-за признаков гипертонического криза.

"Только что мы общались с врачами. Неизвестен мне окончательный диагноз, но известно, что сейчас давление господина Корбана составляет 190/100, что является безусловно признаком гипертонического криза как минимум, и сейчас решается вопрос о его госпитализации", - сказала Томчук.