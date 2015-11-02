Шокин не исключает, что после допросов направит в ВР представления на снятие неприкосновенности с ряда депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодняшние вызовы на допросы депутатов от «Оппозиционного блока» не последние относительно уголовных производств, которые касаются высокопоставленных чиновников.

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«Я уверен, что после допросов, проведения других процессуальных действий будут сделаны надлежащие выводы, и если вина будет доказана, то будут представления с моей стороны о привлечении этих людей к уголовной ответственности и аресты», - отметил Шокин.

Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на Согласительном совете парламента заявил о намерении вручить повестку народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому.

Позже в МВД сообщили, что Новинский готов предоставить следствию необходимые показания в рамках расследования дела о конфликте бенефициаров торговой сети «Амстор».

В свою очередь Шокин сообщил, что народным депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Наталье Королевской присланы повестки на допрос в Генеральной прокуратуре на 5 ноября.