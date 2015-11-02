УКРОП: Меру пресечения Корбану сегодня будет избирать суд в Чернигове

Меру пресечения задержанному правоохранителями лидеру политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану сегодня будет избирать Новозаводской районный суд Чернигова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель пресс-центра партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

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"По неофициальной информации партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", заседание суда, на котором должна быть избрана мера пресечения в отношении Геннадия Корбана, состоится сегодня в Новозаводском районном суде города Чернигова, ул. Мстиславская, 17. Возле суда находятся активисты партии и жители Чернигова", - сообщила Кравчук.

При этом она отметила, что адвокаты Корбана не получили официального уведомления относительно времени и места проведения судебного заседания, что является грубым нарушением процессуальных норм.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОПа» Корбана и его родителей, а также в доме главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве, где политик почувствовал себя плохо.

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Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.