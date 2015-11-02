Ляшко убежал от следователей ГПУ, чтобы не получить повестку на допрос

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook .

"На заседании согласительного совета пришел следователь Генпрокуратуры и с разрешения Гройсмана пытался вручить повестки на допрос ряду депутатов, в том числе и мне", - сообщил он.

Политик подчеркнул, что такие действия правоохранительных органов являются недопустимыми, а потому ему пришлось покинуть заседание. "В знак протеста против своевольных действий власти представители фракций Радикальной партии, "Самопомочи" и "Батькивщины" покинули заседание согласительного совета", - добавил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, на заседании согласительного совета Верховной Рады следователи намеревались вручить повестки для проведения следственных действий народным депутатам фракции "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому, Александру Вилкулу и Наталии Королевской.