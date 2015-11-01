УКРОП: Суд для избрания меры пресечения Корбану может состояться уже завтра

Суд над лидером партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана, с большой вероятностью, может состояться завтра в Чернигове.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил член политсовета партии "УКРОП" Денис Борисенко.

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«По неофициальной информации, которую мы получили, скорее всего завтра он будет транспортирован в Чернигов в суд для избрания ему меру пресечения», - сообщил Борисенко и отметил, что партийцы сделают все возможное, чтобы уменьшить количество правонарушений по Корбану.

В свою очередь, руководитель юридического отдела партии Виталий Гринь подтвердил, что суд может состояться завтра.

«Также есть большая вероятность того, что при таком количестве нарушений, которые были, адвокату не сообщат, что состоится суд, а если и сообщат, то буквально за несколько часов до начала судебного заседания», - заявил он.

Гринь также выразил свое предположение, почему это дело пытаются передать в суд в Чернигове.

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«Я понимаю, что скоро состоится суд, где будет избираться мера пресечения. У нас фигурирует много документов, каким-то образом города Чернигова. Непонятно, почему именно черниговская прокуратура взялась за это дело. Не создана следственная группа, не определены следователи, которые должны заниматься этим делом. Мы видим, что это решение политическое. Видимо, а возможно и полностью, стоит говорить, что есть Черниговский суд, который подконтрольный именно власти, подконтрольной следственным органам, которые осуществляют следственные действия. Поэтому мы видим, что нас постепенно двигают именно в черниговский суд. Документы почти все оформлены черниговской следственной группой, прокуратурой. Мы видим, что сейчас происходят определенные движения в сторону Чернигова. Мы понимаем, что в Киеве, никто не хочет брать на себя ответственность и пытается это дело передать на периферию», - подчеркнул он.