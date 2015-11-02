В МВД хотели вручить Новинскому повестку на допрос, но не смогли его найти в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Смих сказал сегодня на заседании Согласительного совета.

“Уважаемый Владимир Борисович, в соответствии с законом Украины о статусе народного депутата Украины и порядке вызова народных депутатов для проведения следственных действий, позвольте вручить повестки на вызов для проведения следственных действий с участием народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича...”, - сказал представитель МВД, обращаясь к председателю ВР Владимиру Гройсману.

Читайте такжеПрезидент о деле Корбана: Украина должна услышать новые фамилии тех, кого привлекут к ответственностиВ свою очередь, Гройсман перебил его, отметив, что такого депутата на Согласительном совете нет.

Спикер попросил Смиха покинуть помещение и подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет.

Спикер попросил Смеха подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет.