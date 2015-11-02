В МВД хотели вручить Новинскому повестку на допрос, но не смогли его найти в Раде
Начальник отдела Главного следственного управления МВД Украины Василий Смих заявил на Согласительном совете в ВР о намерении вручить повестку на допрос народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому, но того нет на заседании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Смих сказал сегодня на заседании Согласительного совета.
“Уважаемый Владимир Борисович, в соответствии с законом Украины о статусе народного депутата Украины и порядке вызова народных депутатов для проведения следственных действий, позвольте вручить повестки на вызов для проведения следственных действий с участием народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича...”, - сказал представитель МВД, обращаясь к председателю ВР Владимиру Гройсману.
Читайте такжеПрезидент о деле Корбана: Украина должна услышать новые фамилии тех, кого привлекут к ответственностиВ свою очередь, Гройсман перебил его, отметив, что такого депутата на Согласительном совете нет.
Спикер попросил Смиха покинуть помещение и подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет.
Спикер попросил Смеха подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет.