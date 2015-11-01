В Одессе суд отказал в удовлетворении иска кандидата в мэры Боровика

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины».

В частности, Одесский окружной административный суд счел необоснованными требования истца о признании недействительными протоколы по выборам городского головы в названном районе и в целом в Одессе. Также истец требовал признать незаконным постановление горизбиркома о признании Геннадия Труханова городским председателем.

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Суд счел неубедительными доводы и документы, представленные в доказательство обоснованности исковых требований кандидата, и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, кандидат на пост городского головы Одессы Боровик обжаловал результаты выборов в мэры по Малиновскому району города.

Ранее суд отказал Боровику в удовлетворении исков об опротестовании результатов голосования в Суворовском и Киевском районах города.

Одесская городская избирательная комиссия вечером 27 октября зарегистрировала Труханова мэром Одессы. Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мера Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Боровика - 66 тыс. 482 человек (25,18%), Эдуарда Гурвица - 22 тыс. 475 человек (8,51%), Сергея Кивалова - 14 тыс. 865 (5,62), Светлану Фабрикант - 8 тыс. 174 (3,1%).

Глава Одесской ОГА Саакашвили 27 октября заявил, что на выборах городского головы Одессы была допущена массовая фальсификация в пользу действующего мэра Труханова.