В Одессе Труханов набирает 51.93% - данные Горизбиркома

По уточненным данным Геннадий Труханов набрал 51,93%, сообщают представители районных комиссий.

Как передает Южный Курьер, ранее горизбирком объявил о результатах в Суворовском районе Одессы. Согласно данным Одесской городской избирательной комиссии, за Геннадия Труханова в его электоральной вотчине отдали голоса 63.58% избирателей (47 072 голосов). На втором месте в районе — Саша Боровик: 19.5% (14 440 голосов), на третьем — Эдуард Гурвиц: 8.01% (5 935 голоса). Всего в Суворовском районе проголосовало 74 026 человек, сообщает 7 канал.

В Малиновском районе Одессы, по даным горизбиркома, также больше всего голосов отдали за Геннадия Труханова — 51.63% (30 613 голосов). На втором месте — Саша Боровик: 25,03% (14 840 голосов). На третьем — Эдуард Гурвиц: 8.37% (4 963 голоса). Следом за ним идет Сергей Кивалов. Несмотря на то, что он снял свою кандидатуру, ему удалось набрать 3 590 голосов.

Ранее во время пресс-конференции "Отчет Международной миссии медианаблюдения из Республики Польша на местных выборах-2015" наблюдатель Петр Низел заявил о том, что польские представители миссии не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы принципиально повлиять на ход выборов в Одессе. По словам его коллеги Петра Виецека, наиболее популярным нарушением на выборах в Одессе сталели селфи избирателей с заполненными бюллетенями.

Напомним, общественная сеть "ОПОРА" сегодня обнародовала данные собственного подсчета голосов на прошедших выборах в Одессе. Согласно ее данным, действующий мэр набрал 51,64% голосов. На втором месте — представитель партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Саша Боровик, он получил 24,78% голосов. На третьем месте — самовыдвиженец Эдуард Гурвиц с 8,45% голосов.