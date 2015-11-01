Адвокат заявил о фальшивости дела против Корбана

Об этом заявил адвокат политика Алексей Шевчук, передает ТСН.

"Это говорит о фальшивости дела", – добавил юрист. По его словам, Корбану предъявлено подозрение в соответствии с ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества), ч.1. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ст.255 (создание организованной преступной организации) Уголовного Кодекса Украины.

Читайте такжеУ Корбана диагностировали инфаркт, однако следственные действия продолжились - УКРОП

По мнению Шевчука, подозрение была прописано таким образом, чтобы выбрать для политика меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом, по словам защитника, во время следствия не были удовлетворены ходатайства защиты о предоставлении задержанному медицинской помощи. К тому же, материалы уголовного производства были известны широкой общественности раньше, чем защитникам.

Читайте такжеАдвокат: задержание Корбана - открытое политическое давление

"Следствие совершило ряд уголовных правонарушений: в частности противодействие законной деятельности защитника, превышение власти или служебных полномочий. Эти статьи дают нам право говорить о сфальсифицированном характере дела. Кроме того, следователи не предоставили документов, которые бы подтверждали их возможность совершать процессуальные действия: постановление о назначении группы следователей, выписка из единого реестра досудебных расследований и тому подобное", – добавил Шевчук.

Читайте такжеКорбан рассказал о подробностях своего задержания

Он также подчеркнул, что пока юристам не дают возможности ознакомиться с материалами дела.

"Сейчас происходит фальсификация дела, нам не дают возможности ознакомиться с документами. Суд может быть и в Чернигове, но, несмотря на тяжелое состояние Геннадия Корбана, защита будет прилагать все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - резюмировал адвокат Корбана.

Напомним, 31 октября в офисе "УКРОПа" состоялся обыск, Геннадия Корбана задержали.