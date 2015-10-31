Пресс-конференция УКРОПа по задержанию Корбана и обыскам в Днепропетровске (видеозапись)
16:28, 31 октября 2015Политика
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В УКРОПе решили провести пресс-конференцию по поводу сегодняшних событий в Днепропетровске.
СБУ задержала Корбана сегодня / Фото УНИАН
Пресс-конференция членов политического совета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Дмитрия Симанского и Дениса Борисенко проходит в информационном агентстве УНИАН.
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Как подчеркивается, решение провести данное мероприятие вызвано задержанием лидера партии УКРОП Геннадия Корбана и обысками «укроповцев» и волонтеров в Днепропетровске.
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