Корбана привезли в Киев

Об этом сообщил на пресс-конференции член политического совета "УКРОП" Денис Борисенко.

По его словам, сейчас адвокатов к политику не допускают. Напомним, что ранее Ляшко утверждал, что Корбана везут в Чернигов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.