Соболев и нардеп от "Оппоблока" чуть не подрались в прямом эфире из-за Шокина (видео)
Соболев едва не бросился с кулаками на нардепа от "Оппозиционного блока" в прямом эфире.
Народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев едва не набросился на нардепа от "Оппозиционного блока" Николая Скорика во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.
Накал страстей вспыхнул, когда Соболев обвинил нардепов в "мошенничестве" с голосованием за кандидатуру Генпрокурора Виктора Шокина.
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Нардеп Николай Скорик вступил в дискуссию, которая едва не превратилась в драку. Предотвратил конфликт ведущий программы Александр Моторный. "Этот господин не признает кровь, пролитую людьми, не признает огромные кражи, которые привели к этой крови, который не признает оккупационные войска, который ничего не признает.
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Он является человеком, который в сговоре с действующим президентом удерживает на посту генерального прокурора. И когда мы говорим - здесь фальсификации, здесь коррупция, здесь прямая измена, - то он говорит: "А вы идите к прокурору, моя вина не доказана". Вот и все", - сказал Соболев.