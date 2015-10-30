Соболев и нардеп от "Оппоблока" чуть не подрались в прямом эфире из-за Шокина (видео)

Народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев едва не набросился на нардепа от "Оппозиционного блока" Николая Скорика во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Накал страстей вспыхнул, когда Соболев обвинил нардепов в "мошенничестве" с голосованием за кандидатуру Генпрокурора Виктора Шокина.

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Нардеп Николай Скорик вступил в дискуссию, которая едва не превратилась в драку. Предотвратил конфликт ведущий программы Александр Моторный. "Этот господин не признает кровь, пролитую людьми, не признает огромные кражи, которые привели к этой крови, который не признает оккупационные войска, который ничего не признает.

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Он является человеком, который в сговоре с действующим президентом удерживает на посту генерального прокурора. И когда мы говорим - здесь фальсификации, здесь коррупция, здесь прямая измена, - то он говорит: "А вы идите к прокурору, моя вина не доказана". Вот и все", - сказал Соболев.