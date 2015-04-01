Шокин анонсировал создание реестра уголовных дел о преступлениях против Евромайдана

Вскоре будет создан и обнародован единый реестр уголовных производств в отношении преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин во время встречи с президиумом консультативного совета при Генеральной прокуратуре, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

По словам Шокина, создание и обнародование единого реестра уголовных производств в отношении преступлений, совершенных во время Революции достоинства, позволит общественности ознакомиться с ходом следствия и приобщиться к нему.

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«В реестре будут собраны все зарегистрированные уголовные производства, которые расследуются Генеральной прокуратурой, областными и районными прокуратурами, а также прокуратурой города Киева», - сообщил он.

Шокин отметил, что многие преступления были совершены в регионах: речь идет об организации противодействия мирным акциям протеста, использовании админресурса, направлении «титушек» в Киев.

По его словам, на сайте Генпрокуратуры будет создан специальный раздел, в котором каждый желающий сможет увидеть, на какой стадии находится расследование того или иного уголовного производства. «Процесс расследования будет максимально открытым и подотчетным общественности», - подчеркнул Шокин.