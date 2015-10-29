Мэром Мукачево избрали Балогу-младшего - горизбирком

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Мукачевской городской избирательной комиссии Алла Демида, таковы окончательные результаты выборов городского головы.

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По ее словам, 28 октября вечером на заседании комиссии был утвержден протокол Мукачевской городской избирательной комиссии об итогах голосования по выборам городского головы, текст которого обнародован на официальном сайте комиссии.

Согласно протоколу, Балога в итоге набрал 16080 голосов, что составляет 54,4% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании.

На втором месте по количеству голосов – кандидат от ПП "Видродження" Иван Чубирко, он получил 7884 голосов, что составляет 26,5%.

Всего в выборах городского головы Мукачево приняли участие 29 575 избирателей.

Справка УНИАН. В выборах городского головы Мукачево принимали участие 14 кандидатов.

Андрей Балога - 1988.н., член политической партии "Едыный Центр", директор ООО "Мукачевский институт мебели". Сын народного депутата Виктора Балоги.

Кроме этого, лидер "Единого Центра", народный депутат Виктор Балога возглавил список кандидатов партии на выборах Закарпатского облсовета. Соответствующее решение было принято на партийной конференции. Также были утверждены 64 кандидата от этой политсилы в депутаты Закарпатского областного совета.