Балога заявил, что финансировал Правый сектор

Об этом он заявил во время пресс-конференции. "Со времени революции в 2013 году в Киеве я финансировал и Майдан, я финансировал и закарпатцев, которые здесь были, в том числе и представителей Правого сектора", - сказал депутат.

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Кроме этого он сообщил, что помогал как киевскому Правому сектору, так и закарпатскому. "Но это мизер в сравнении с тем, что мы делаем и помогаем для 128-й бригады, которая дислоцируется в городе Мукачево. Это наши основные военные. И мы туда что имеем, реально вкладываем", - сообщил Балога, передает РБК-Украина.