Скандал в НАБУ: в ведомстве появился "хозяин", а заместитель Сытника обозвал журналистку - заявление

Об этом публично заявил в обращении к руководителю Антикоррупционного бюро Совет общественного контроля, передает Громадське.

«Антикоррупционное Бюро пополнилось и настоящим «амом», человеком с низкими моральными качествами, который получил должность вашего заместителя по оперативно-розыскной деятельности. Это - экс-сотрудник спецподразделения «Альфа» Службы Безопасности Украины Анатолий Новак, который позволил себе дерзко обозвать журналистку Алису Юрченко, члена Совета общественного контроля и члена одной из конкурсных комиссий», - говорится в заявлении Совета общественного контроля при НАБУ.

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Юрченко является участницей Совета общественного контроля при НАБУ и входит в конкурсную комиссию, которая выбирает сотрудников ключевого антикоррупционного органа.

«По результатам собеседования с кандидатами на должность начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями Управления по работе с общественностью Алиса Юрченко выступила против назначения протеже Анатолия Новака - Алексея Хижняка, в результате чего вскоре Новак обозвал девушку «скотиной» прямо в лицо.

Совет требует от Артема Сытника, председателя Антикоррупционного бюро, чтобы Новак «публично извинился перед Алисой Юрченко» и привлек Новака к дисциплинарной ответственности.

Также от Сытника требуют привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника органа, который открыто называет себя «хозяином» Бюро.

«Во время нашего недавнего заседания в помещении Бюро, который является режимным объектом, мы встретили определенную личность, которая требовала от членов Общсовета представиться. На нашу обратную просьбу назвать свое ФИО и должность эта личность отказалась представляться, в буквальном смысле убегала от представителей Совета, которые пытались его идентифицировать, хамила и называла себя «хозяином» антикоррупционного органа, «который не обязан представляться», - заявила Рада.

Члены общественного органа указали на круговую поруку в ведомстве.

«Хозяином» НАБУ оказался Белецкий Сергей Валентинович, начальник отдела материально-технического обеспечения, чьи подчиненные занимаются государственными закупками в Антикоррупционном Бюро, сказано в заявлении активистов.

16 октября кандидатуру экс-налоговика поддержали четыре из шести присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии: первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава, председатель отдела по работе с персоналом Яна Усенко, начальник отдела документооборота Людмила Асанова, начальник режимно-секретного отдела Шевченко.

Двое представителей Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталий Шабунин и Анатолий Гриценко голосовали против этого кандидата.

Конкурс на должность руководителя управления внешних коммуникаций, переобъявляли несколько раз, поскольку не могли найти достойного кандидата.