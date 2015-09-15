Детективы НАБУ начнут работу с 1 октября, но коррупционеров пока продолжат отпускать под залог

Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины меняет подходы в работе правоохранительных органов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время принесения присяги первыми детективами НАБУ, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день имеется сильная политическая воля к борьбе с таким злом, как коррупция.

"Но обличать, увольнять и даже задерживать – этого сейчас уже недостаточно. Люди справедливо требуют сурового уголовного наказания за коррупционные действия", - отметил глава государства.

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"Должность детектива является абсолютно новой для Украины. Эта должность сочетает оперативно-розыскные и следственные функции. И именно Национальное антикоррупционное бюро меняет подходы в работе правоохранительных органов: впервые заработают детективы, которых мы сегодня видим, впервые заработают аналитики, которые используют самые современные технологии и методы расследования”, - сказал Порошенко.

"Вами задекларирована амбициозная цель - уже с 1 октября 2015 года начать полноценный процесс расследования и до конца года направить первые дела в суд", - подчеркнул президент.

Порошенко в очередной раз отметил, что ожидает от Верховной Рады также закона, который запретит отпускать под залог государственных служащих, подозреваемых в коррупции.