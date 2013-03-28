В штаб-квартире НАТО прошел День украинского искусства

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

В рамках презентации состоялся также мастер-класс под руководством художниц из Украины.

Выступая во время открытия экспозиции, глава Миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов отметил, что в этом году Петриковская роспись будет презентована на заседании комитета ЮНЕСКО о предоставлении «Петриковке» статуса мирового нематериального культурного наследия.

При этом И.Долгов выразил уверенность, что этот уникальный образец украинского декоративного искусства сможет обогатить и разнообразить европейское культурное наследие.

Посол также презентовал специально изготовленную украинскими мастерицами декоративную тарелку с элементами Петриковской росписи и символики НАТО, а также передал образец аутентичной Петриковской росписи для реализации на ежегодной благотворительной ярмарке Северно-Атлантического альянса, которая проходит под патронатом жены Генсекретаря НАТО.