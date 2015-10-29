Комитет рекомендует ВР принять закон о внешней трудовой миграции, необходимый для визовой либерализации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, участники заседания обсудили представленные народными депутатами предложения и текст законопроекта, который был поддержан рабочей группой, созданной при участии народных депутатов, представителей министерств, ведомств, общественных организаций, профсоюзов, работодателей и ученых.

Кроме того, рассматривая проект закона ко второму чтению, члены комитета поддержали дополнительные поправки от Всемирного конгресса Украинцев и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В целом законопроект определяет правовые и организационные принципы государственного регулирования внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины, которые временно выполняли или выполняют работу за рубежом, и членов их семей.

В доработанном ко второму чтению проекте закона расширена категория трудовых мигрантов, на которых распространяется действие этого законопроекта. В частности, это лица, которые работают на основании трудового договора, самостоятельно обеспечивают себя работой, предоставляют оплачиваемые услуги, а также осуществляют иную оплачиваемую деятельность, не запрещенную законодательством государства пребывания.

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Также поправками предусматривается, что трудовому мигранту перед выездом за границу будет предоставляться проект трудового договора (контракта).

Кроме того, более четко установлены права трудовых мигрантов на социальную защиту – добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования, условия осуществления пенсионного обеспечения. Также в законопроекте определены государственные гарантии консульского содействия трудовым мигрантам.

Отметим, что расширены положения о реинтеграции в общество трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину, так и тех, которые планируют вернуться. В частности, согласно международным правовым нормам, очерчен перечень информации, которая должна предоставляться на запрос трудовому мигранту для ознакомления перед возвращением в Украину.

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Дополнительно определены положения о налогообложении доходов трудовых мигрантов.

Стоит подчеркнуть, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы разработан механизм, который позволит освободить от налогообложения средства, пересылаемые трудовыми мигрантами из-за границы членам семьи для их содержания. Для этого членами комитета разработан законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

Отметим, что законопроект о внешней трудовой миграции (рег. №2330а) включен в Перечень законопроектов, направленных на выполнение критериев в рамках выполнения второй фазы Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.