Депутаты поддержали законопроект о внешней трудовой миграции

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект Закона о внешней трудовой миграции (№2330а), который касается Плана действий о либерализации ЕС визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата из 317, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроект определяет правовые и организационные основы государственного регулирования внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины, которые временно выполняли или выполняют работу за границей (трудовых мигрантов), и членов их семей.

Он не распространяется на граждан Украины, которые ищут убежище получили убежище в государстве пребывания; лиц, которые получают образование, профессиональную подготовку и повышают квалификацию за рубежом, в частности, в рамках образовательных программ; сотрудников дипломатической службы и других работников органов государственной власти, которые работают в заграничных дипломатических учреждениях Украины; лиц, командированных предприятиями, учреждениями и организациями для выполнения работы в государстве пребывания.

Государственная политика в области внешней трудовой миграции осуществляется, в частности, по направлениям обеспечения социальной и правовой защиты трудовых мигрантов и членов их семей; осуществление мер по предотвращению незаконной внешней трудовой миграции; создание условий для возвращения в Украину и реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей; содействие удовлетворению национально-культурных и образовательных потребностей трудовых мигрантов и членов их семей.

Определяется, что права трудовых мигрантов, в частности, на надлежащие условия труда, вознаграждение, отдых и социальную защиту, регулируются законодательством государства пребывания и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Трудовые мигранты и члены их семей в период трудовой деятельности за рубежом имеют право принимать участие в общеобязательном государственном социальном страховании в соответствии с законодательством Украины.

Устанавливается, что государство содействует удовлетворению национально-культурных, духовных и языковых потребностей трудовых мигрантов независимо от государства пребывания.

Право трудовых мигрантов на возмещение ущерба, причиненного во время трудовой деятельности в государстве пребывания (увечье, профессиональное заболевание или иные повреждения здоровья), регулируется законодательством государства пребывания и условиями трудового договора.

Трудоустройство трудового мигранта в государстве пребывания может осуществляться органами исполнительной власти в соответствии с заключенными международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой; субъектом хозяйствования, который предоставляет услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом на основании лицензии, выданной в соответствии с законом; трудовым мигрантом самостоятельно.

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Трудоустройство трудового мигранта в государстве пребывания осуществляется на основании трудового договора, регулирующего трудовые отношения между трудовым мигрантом и иностранным работодателем, если иное не предусмотрено законодательством.

Трудовому мигранту перед выездом в государство пребывания выдается трудовой договор стороной, способствующей трудоустройству трудового мигранта.

Трудовые мигранты платят налоги и сборы согласно налоговому законодательству Украины.