Президент призывает Кабмин и ВР ускорить выполнение Плана действий по либерализации визового режима с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на 13-ом заседании Национального совета реформ

Порошенко подчеркнул необходимость ускорить завершение выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

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Глава государства напомнил, что до 9 ноября МИД Украины должен предоставить европейцам всю информацию о выполнении этого Плана, и призвал правительство и парламент скоординировать действия для обеспечения реализации взятых Украиной на себя обязательств.

Президент подчеркнул, что по результатам работы экспертной миссии ЕС по оценке прогресса Украины в выполнении критериев второй фазы Плана действий оценен положительно в вопросах управления границами, безопасности документов, миграции и убежища, борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Глава государства отметил важность завершения работы по тем направлениям, где еще есть отставание в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Речь идет о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, вопросах дискриминации и внесении необходимых изменений в Трудовой кодекс, что необходимо сделать парламенту.

«Хотел бы, чтобы по результатам сегодняшней встречи мы попросили правительство, чтобы мы проанализировали причины промедления с выполнением отдельных мероприятий Плана действий безвизового режима и чтобы были приняты все необходимые решения. Отдельно хочу обратиться к Верховной Раде, прежде всего, в части парламентской коалиции, при рассмотрении этих вопросов не обращать внимания на политические симпатии и антипатии. Поскольку речь идет о судьбе Украины, о том, чтобы дать всем украинцам, за какие бы партии они не голосовали, право безвизово путешествовать по странам Европейского Союза», – заявил президент.