Корбан призвал патриотов поддержать Евгения Терехова в борьбе с ЦИК

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

Он напомнил, что «ЦИК во главе с аферистом Охендовским» отменила второй тур выборов мэра в Павлограде, в который вместе с «укроповцем» Евгением Тереховым вышел «ватник от Вилкула» Анатолий Вершина. «Просто так взял и отменил. Я публично обещаю, что мерзавец Охендовский попадет в реестр «Бюро возмездия». На сей раз не будет никакой люстрации. Приговор ему будет выносить справедливый и жесткий суд», – отметил Корбан.

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Он также опубликовал трогательное фото Терехова. «Это мой друг – Женя Терехов. Ветеран АТО, герой, в народе его имя – Титановый Джексон, – написал политик. – Этот сильный и смелый парень родом из Павлограда принял участие в выборах мэра. Честно прошел во второй тур и столкнулся с несправедливостью, о которой даже не думал на войне, когда рисковал жизнью ради своих земляков, своей семьи, своей страны».

«Обращаюсь ко всем патриотам с просьбой поддержать Женю», – добавил Корбан.

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Напомним, «Украинское объединение патриотов – УКРОП» инициировало создание «Бюро возмездия» для доставки в Украину и передачи в суд лиц, причастных к расстрелу мирных демонстрантов в центре столицы во время Революции Достоинства.