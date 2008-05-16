Ющенко не придет с посланием в парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет обнародовать свое послание 2008 года в Верховную Раду в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для прессы сообщила заместитель главы Секретариата Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Она напомнила, что сегодня ежегодное послание Президента в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины было напечатано в изданиях «Официальный вестник Президента Украины», «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр», а также на сайте главы государства.