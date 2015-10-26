В Одессе на многих участках количество бюллетеней значительно превышало число избирателей - наблюдатели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 26 октября на пресс-конференции сообщил глава комитета Брайен Мэффорд.

По его словам, наблюдатели зафиксировали наличие бюллетеней для голосования, значительно превышающее количество, предусмотренное международными стандартами - 102% от количества избирателей.

«На многих участках количество бюллетеней для голосования превышало число избирателей в 10 раз», - сказал Мэффорд. Он также отметил, что чем дольше подсчитывают голоса, тем больше условий для фальсификации итогов выборов.

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«Мы призываем считать честно, быстро и правильно, не искажать волеизъявление граждан», — акцентировал Мэффорд.

Как отметил сопредседатель миссии, член Совета штата Нью-Йорк Вильям Ноджей, имели место технические проблемы, «карусели», подкуп избирателей, также недостаток протоколов, в связи с чем последние не предоставили ни международным, ни украинским наблюдателям.

По словам члена Литовского парламента Мантаса Адоменаса, наблюдателей шокировало неимоверно большое количество кандидатов в мэры Одессы (42 человека) и партий (20).

«Само наличие такого количества делает этот документ неимоверно длинным. Это отвлекает избирателей, отвлекает ресурсы, наблюдателей», - сказал он, добавив, что такого нет нигде в мире.

Международные наблюдатели подчеркнули, что для демократического общества недопустимы выборы с подобными нарушениями. И, если в Украине намерены проводить реальные, а «не косметические» реформы, можно было бы начать с этих выборов в местные советы.