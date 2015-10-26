Местные выборы-2015 в Украине: ЦИК начал публиковать первые результаты (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

Так, в Украине уже избрали 40 глав сельсоветов Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.

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Стоит отметить, что лидерами среди избранных на данный момент являются самовыдвиженцы с 31%, на втором месте - "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с 8% и 1% получила партия "Видродження".

Кроме того, уже избран 491 депутат сельсоветов.