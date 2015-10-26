На выборах городского головы Ривне лидирует действующий мэр Хомко, в горсовет проходят 7 партий

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальной избирательной комиссии Ривне, на настоящее время обработано более 70% протоколов участковых избирательных комиссий.

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По последним подсчетам, первенство удерживает действующий городской голова Хомко, за которого предварительно отдали голоса 39% избирателей. На втором месте председатель «Ривненского общественного контроля» Дмитрий Якимец.

Он набрал более 18,6% голосов, на третьем – кандидат от ВО «Свобода» Алексей Бучинский с результатом более 11% голосов избирателей. Всего на должность городского головы Ривне претендовали 12 кандидатов.

В Ривненский городской совет, по итогам обработанных к этому времени протоколов, попадают представители партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (почти 16% голосов), политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» (14%), ВО «Свобода» (почти 12,5%), объединения «Самопомич» (почти 10,5%), политической партии «Всеукраинское объединение «Общественный контроль» (почти 10%), Радикальной партии Олега Ляшко (8,6%), партии «УКРОП» (5,4%).