В Луцке во второй тур выборов городского головы прошли кандидаты от "БПП" и "УКРОПа"
17:11, 26 октября 2015Политика
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В Луцке во второй тур выборов городского головы попадают действующий мэр, представитель "БПП "Солидарность" Николай Романюк и выдвиженец политической партии "УКРОП" Александр Товстенюк.
Явка избирателей в Луцке составляла около 50% / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН заявили в Луцкой городской избирательной комиссии.
Согласно сообщению, такие выводы можно сделать по результатам голосования, поступивших из 60 участков (всего в Луцке 83 участка, среди которых 10 специальных).
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской организации "УКРОП", по результатам параллельного подсчета голосов, за Романюка проголосовали чуть более 38% избирателей, за Товстенюка - почти 32%.
Явка избирателей в Луцке составляла около 50%.
Справка УНИАН. В Луцке на должность городского головы баллотируются 12 кандидатов.
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