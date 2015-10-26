В России не пропускают для освещения суда над Савченко съемочную группу украинского канала

Об этом на своей страничке в Facebook написала журналист телеканала Алена Лунькова.

«Мы не можем въехать в РФ. Аккредитация МИД РФ есть. Все остальные необходимые документы тоже. Уже на втором пункте пропуска не могут внятно объяснить причину. «Мы не можем вас выпустить с камерой, надо её оформить как 20 т фуру. Такой порядок». Это единственное, что мы услышали. Письменно попросили объяснить причину. Ждём», - написала накануне журналист.

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Она сообщила, что допросу подверглись все члены съемочной группы: водитель, журналист, оператор. При этом сотрудник пограничной службы был в гражданской форме одежды, а на требование предъявить удостоверение сообщил, что является майором ФСБ.

Лунькова сообщила, что сегодня российские пограничники продолжили блокировать на границе съемочную группу.

«Теперь в моих витаминках ищут наркотики», - сообщила она.

По ее словам, сейчас пограничники проводят «полный досмотр», включая рентгеновское исследование автомобиля.