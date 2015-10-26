На выборах в Одессе после обработки 25% бюллетеней лидирует действующий мэр

На выборах городского головы Одессы по результатам обработки 25% бюллетеней лидирует действующий мэр Геннадий Труханов.

Как сообщили УНИАН наблюдатели, Труханов набирает 51,5% избирателей, Саша Боровик - 23,7%, Эдуард Гурвиц - 7,7%, Сергей Кивалов, заявлявший о снятии своей кандидатуры с выборов, - 5,1%.

Также подсчет 25% бюллетеней показывает, что в Одесский городской совет проходят партии: «Доверяй делам» (31,7%), БПП «Солидарность» (15,3%), «Оппозиционный блок» (13,7%), «Украинская морская партия Сергея Кивалова». «Батькивщина» и «Самопомич» пока набирают менее 5% голосов.

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Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 42 претендента.

10 октября Кивалов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра Одессы.

В Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» сообщили, что заявление Кивалова об отказе баллотироваться на должность мэра на данном этапе уже не может иметь никаких юридических последствий. Фамилия кандидата осталась в бюллетене.