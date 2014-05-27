Новым мэром Одессы стал Геннадий Труханов

Победную точку поставила «вотчина» кандидата — Суворовский район, где за Труханова проголосовали 51484 человека из 94575 принявших участие в выборах (54,4%).

Эдуарда Гурвица поддержали 27942 избирателя (29,5%). На третьем месте Валерий Матковский, на четвертом — Дарт Вейдер, на пятом — Геннадий Чекита, сообщает Думская.

Таким образом, всего Труханов получил 146022 голоса (43,49%). Гурвиц — 107526 (32,02%). Явка составила 46,7%.

Сейчас ТИК должен занести эти цифры в свой протокол и вынести постановление о признании Труханова мэром.

Новоизбранный городской голова примет присягу на внеочередной сессии горсовета, которая назначена на 12:00.