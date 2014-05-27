Новым мэром Одессы стал Геннадий Труханов
10:22, 27 мая 2014Политика
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Таковы итоги выборов 25 мая, которые окончательно стали известны несколько минут назад, когда гортеризбирком принял последний — четвертый — протокол от районной комиссии.
Сейчас ТИК должен занести эти цифры в свой протокол / dumskaya.net
Победную точку поставила «вотчина» кандидата — Суворовский район, где за Труханова проголосовали 51484 человека из 94575 принявших участие в выборах (54,4%).
Эдуарда Гурвица поддержали 27942 избирателя (29,5%). На третьем месте Валерий Матковский, на четвертом — Дарт Вейдер, на пятом — Геннадий Чекита, сообщает Думская.
Таким образом, всего Труханов получил 146022 голоса (43,49%). Гурвиц — 107526 (32,02%). Явка составила 46,7%.
Сейчас ТИК должен занести эти цифры в свой протокол и вынести постановление о признании Труханова мэром.
Новоизбранный городской голова примет присягу на внеочередной сессии горсовета, которая назначена на 12:00.
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