В Мелитополе жители получают SМS с призывами голосовать за одну из партий – ОПОРА
13:41, 25 октября 2015Политика
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В Мелитополе Запорожской области жители получают SМS-сообщения с предложением голосовать за определенную политсилу.
УНИАН
Об этом сообщает общественное объединение ОПОРА на своем официальном сайте.
Согласно сообщению, сегодня, в день выборов, когда, согласно действующему законодательству, запрещена какая бы то ни было агитация, в 9-00 наблюдатель ОПОРЫ получила sms–сообщение: «Твой голос важен! Приди на выборы! Голосуй за № 3 горсовет СОЦИАЛИСТЫ!».
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Кроме того, в Мелитополе зафиксировано наличие агитматериалов – наружной рекламы с символикой данной политической партии. При этом исходные данные: заказчика, количество напечатанных экземпляров, данная агитпродукция не содержит.
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