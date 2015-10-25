В Черниговской области на одном из участков нет бюллетеней – КИУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

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"В городе Мена Черниговской области на избирательном участке №740413 (ул. Довженко, 8) отсутствуют избирательные бюллетени. Избиратели приходят на участок, но проголосовать не могут", - говорится в сообщении.

Добавим, что в Мариуполе и Красноармейске избирательные участки вообще не открылись.