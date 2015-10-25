Избирательные участки в Красноармейске и Мариуполе не открылись

Об этом сообщают наблюдатели Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети «ОПОРА».

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Отмечается, что прошлой ночью Донецкий областной административный суд, который сейчас находится в Славянске, признал недействительным решение Красноармейской городской территориальной избирательной комиссии о выборе типографии в Краматорске для печати бюллетеней. Типография в Краматорске является частной, а в ТИК еще также есть договоры с предыдущей типографией «Приазовский рабочий» (Мариуполь) и «Заря» (Киев).

По данным наблюдателей, Красноармейская ТИК сегодня утром на заседании приняла бюллетени из типографии.

«Однако вторым вопросом в повестке дня стояла передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям. 5 членов комиссии вместе с председателем проголосовали «за». Но 9 членов комиссии отметили, что, поскольку суд признал неправомочным решение выбрать частную типографию, следовательно бюллетени недействительны. Несмотря на то, что не согласные с этим тезисом 5 членов комиссии покинули заседание, кворум в комиссии (9 из 17) остался, поэтому они приняли решение не выдавать бюллетени УИК. Комиссия запланировала собраться в 22:00 и объявить выборы несостоявшимися», - говорится в сообщении.

В Мариуполе, как констатируют наблюдатели, все 720 тысяч бюллетеней еще с ночи остались на территории типографии под охраной. ЦИК направила телеграмму Мариупольской городской территориальной избирательной комиссии с требованием раздать бюллетени участковым избирательным комиссиям и провести выборы. Однако ТИК так и не собралась на заседание.

Наблюдатели также сообщают, что минувшей ночью Донецкий областной административный суд рассматривал заявление Виктора Баштового - одного из кандидатов на должность Дружковского городского головы.

«В его заявлении говорится, что не осуществлялся контроль за изготовлением бюллетеней, поэтому их надо признать недействительными. Суд отказал в удовлетворении требований. Таким образом, все бюллетени остаются действительными», - отметили наблюдатели от ОблКИУ и «ОПОРЫ».