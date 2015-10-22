Премьер-министр Люксембурга: Если Минские соглашения не будут выполнены, ЕС введет новые санкции

14:35, 22 октября 2015
Политика
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Премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель уверяет, что если Минские соглашения не будут выполнены, то со стороны Евросоюза будут введены новые санкции.

REUTERS

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНИАН.

“Если Минские соглашения не будут выполнены, то будут новые санкции. Если будут выполнены, то будем говорить о других делах”, - сказал Беттель.

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По его словам, все пункты Минских договоренностей должны быть выполнены в полном объеме.

“Если только один пункт выполняется, то мы же не можем снять санкции. Следовательно, санкции являются результатом рассмотрения ситуации”, - подчеркнул премьер-министр Люксембурга. При этом он добавил, что это не только его персональная позиция.

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