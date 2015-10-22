Премьер-министр Люксембурга: Если Минские соглашения не будут выполнены, ЕС введет новые санкции

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНИАН.

“Если Минские соглашения не будут выполнены, то будут новые санкции. Если будут выполнены, то будем говорить о других делах”, - сказал Беттель.

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По его словам, все пункты Минских договоренностей должны быть выполнены в полном объеме.

“Если только один пункт выполняется, то мы же не можем снять санкции. Следовательно, санкции являются результатом рассмотрения ситуации”, - подчеркнул премьер-министр Люксембурга. При этом он добавил, что это не только его персональная позиция.