Порошенко: Я вам об этом не говорил, но решительные реформы без популизма начнутся сразу после выборов

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко при посещении Ивано-Франковского цементного завода, передает Mignews.

"Сразу же после выборов, я об этом никогда не говорил и не хотел говорить до выборов, но вам скажу: у нас будет четыре года без выборов, без популизма, когда, наконец-то, мы сможем продемонстрировать решительные шаги по развитию нашего государства", - отметил он.

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Порошенко уточнил, что речь идет, в частности, о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы и завершении реформирования прокуратуры.

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Более того, после местных выборов, по словам президента, начнется серьезная работа по восстановлению экономики страны и привлечению инвестиций.

Ранее сообщалось, что коалиционное соглашение выполнено на треть.